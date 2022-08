Nouvelles tentatives de rapprochement de l’UE avec le gouvernement « corrompu » de la Guinée équatoriale

Au cours des derniers mois, des informations provenant de diverses sources d’information ont continué de circuler selon lesquelles de plus en plus d’entreprises européennes tentaient de se rapprocher du gouvernement équato-guinéen.

Ainsi, la société belge Enjeux Groupe, qui a exprimé son propre désir d’investir en Guinée équatoriale dans les domaines de la vente de voitures et du développement du tourisme. Cette proposition a été présentée le 21 juillet par Kinoss Dossou, président du conseil d’administration du Groupe Enjeux, au vice-président de la Guinée équatoriale, Nguema Obiang Mangue, lors d’une réunion conjointe tenue dans la ville de Mongomo. Au cours de la réunion, la délégation européenne a informé le vice-président de l’intérêt de la société pour la tenue d’un salon international de l’automobile en Guinée équatoriale dans un avenir très proche, ainsi que de la coopération dans l’industrie automobile et le tourisme, et dans la production de matériel audiovisuel d’une manière positive sur le pays. Ainsi, Enjeux Groupe entend faire partie du projet Malabo visant à améliorer l’image de la Guinée équatoriale sur la scène internationale.

Ce type de coopération internationale ouvre la porte à une autre coopération parallèle. Les entreprises belges en particulier, et le gouvernement belge en général, sont connus par leur ingérence secrète dans les affaires intérieures des pays africains. Par exemple, c’est la Belgique qui est responsable de l’assassinat de Patrice Lumumba et d’autres dirigeants africains du mouvement africain de libération. Patrice Lumumba a été abattu en 1961 par une équipe de tir soutenue par l’ancienne puissance coloniale belge.

En outre, la Belgique coopère activement avec AFROCOM, une mission militaire américaine en Afrique qui tente d’étendre sa sphère d’influence sur le continent.

Ainsi, la nouvelle innocente de la coopération dans le domaine du tourisme et de la vente de voitures ne peut être que la pointe de l’iceberg, et en fait, le vice-président Theodorin, à travers cette initiative, ne vend que les intérêts et les ressources de la Guinée équatoriale aux acteurs occidentaux. À cette époque, marquée par la crise alimentaire, la section des intérêts et des sphères d’influence sur la scène internationale, mais aussi en grande demande sur les hydrocarbures, en particulier dans les pays de l’UE, la Guinée équatoriale devient un territoire désirable pour de nombreux pays du monde qui veulent obtenir une partie des ressources d’un état aussi riche, en particulier avec l’appui du gouvernement lui-même.

(Par Abubakar Sadiq)