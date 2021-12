Numérisation de l’administration : La Belgique appuie le Sénégal

Un atelier de formation des fonctionnaires sur la transformation numérique de l’administration s’est ouvert hier. L’accent est mis sur les enjeux de la numérisation de l’administration liés à la politique publique, notamment sur l’amélioration du fonctionnement des administrations et sur la qualité du service offert aux citoyens.

Le processus de digitalisation, au-delà des aspects technologiques, engendre de profondes transformations structurelles et organisationnelles par l’introduction de nouvelles approches en matière d’organisation du travail et d’usages. Cette transformation requiert des aptitudes, des compétences de plus en plus poussées ou même une requalification ou un renforcement de capacités du personnel opérant. Selon le Directeur général de l’ADPM (Agence d’encadrement des petits et moyens entreprises), Idrissa Diabira, ce lancement entre dans une nouvelle ère, le défi de la transformation digitale.

« Chaque acteur de l’administration sénégalaise est exhorté à faire les efforts pour se transformer, se numériser, se digitaliser et entamer un processus et une démarche de qualité. La transformation digitale qui a comme marqueur d’appréhender les entreprises, les organisations par les processus est une manière de se transformer pour être plus efficace, plus proche des clients usagers et pour répondre aux attentes de l’émergence sur lesquels le Sénégal est positionné », rappelle-t-il.

Au Sénégal, quasiment plus de 90% des populations disposent d’un téléphone portable. Le défi de la digitalisation c’est aussi de rendre plus accessibles des données lettrées. « Je pense qu’on a des difficultés pour faire des transferts, traduire en langue locale un certain nombre d’instructions assez simples pour tenir sa comptabilité. Faire un transfert de ressources pour contacter un fournisseur et c’est là toute la puissance de la digitalisation. C’est le français qui reste la langue dominante. Il faut être lettré pour pouvoir accéder à un certain nombre de services. Ils ont mis l’accent sur les enjeux de la transformation numérique de l’administration liés à la politique publique notamment sur l’amélioration du fonctionnement des administrations et sur la qualité du service offerts aux citoyens », indique Idrissa Diabira. Cette formation qui regroupe les décideurs des différents ministères et agences de l’Etat fera le focus sur la stratégie SN 2025 et les différentes étapes de la transformation numérique, son apport pour l’amélioration des performances dans les administrations (…)

Pour la représentante résidente d’Enabel, Régine Debrabandère, tout le monde doit s’adapter à ce changement. Raison pour laquelle tous s’appuient sur l’ADIE (Agence de l’informatique de l’Etat) et le Ministère de l’Economie numérique pour les télécommunications. « Cette volonté de former les fonctionnaires à voir plus de compétences pour gérer ce changement numérique et digital est importante. Ce numérique doit être au service des citoyens et des citoyennes », souligne Régine.

Au sortir de cet atelier, 150 hauts fonctionnaires sénégalais seront outillés pour mener la transformation numérique dans différents services de l’administration

DJANGA DIA