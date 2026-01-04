Octroi de véhicules aux députés : Thierno Alassane Sall s’interroge sur la transparence

Partager Facebook

Le député Thierno Alassane Sall a adressé une déclaration au Président de l’Assemblée nationale, demandant des explications sur la remise de véhicules aux députés. Dans un ton ferme et transparent, M. Sall s’interroge sur les conditions d’achat de ces véhicules.

« À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés ? Auprès de quel fournisseur ? Selon quelle procédure ? », demande-t-il, soulignant le silence du Président de l’Assemblée nationale sur ces questions.

Le député rappelle que la transparence est essentielle, surtout après qu’un journaliste ait été emprisonné pour avoir avoir soulevé cette question sur les véhicules des députés. « Un journaliste est allé en prison pour avoir simplement donné le nom d’un fournisseur putatif. Pourquoi ce silence sur des questions pourtant simples de transparence ? », s’interroge-t-il.

