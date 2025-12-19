Oeuvre de charité : Dakarnave fait un don d’un million de FCFA aux enfants en pédopsychiatre à Diamniadio et à Thiaroye

La société Dakarnave a remis un chèque de 1 000 000 F CFA pour l’organisation de l’arbre de Noël des enfants suivis en pédopsychiatrie à Diamniadio et Thiaroye.

Ce don remis par le directeur général de Dakarnave en l’occurrence Serge Cazemajou s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de l’entreprise.

Un don salué par Dr Ndeye Awa Dièye et Dr Salla Aïcha Dieng qui l’ont qualifié de « haute portée sociale ». Ce soutien permettra d’offrir un moment de joie et de fête aux jeunes patients.

À travers ce geste qui n’est pas le premier du genre, Dakarnave entend réaffirmer son engagement à soutenir les initiatives qui favorisent l’inclusion et le bien-être des enfants les plus fragiles.

Publié par EL HADJI MODY DIOP