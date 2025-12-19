Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20251219 1456312

Oeuvre de charité : Dakarnave fait un don d’un million de FCFA aux enfants en pédopsychiatre à Diamniadio et à Thiaroye

19 décembre 2025 Actualité

La société Dakarnave a remis un chèque de 1 000 000 F CFA pour l’organisation de l’arbre de Noël des enfants suivis en pédopsychiatrie à Diamniadio et Thiaroye.

Ce don remis par le directeur général de Dakarnave en l’occurrence Serge Cazemajou s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de l’entreprise.

Un don salué par Dr Ndeye Awa Dièye et Dr Salla Aïcha Dieng qui l’ont qualifié de « haute portée sociale ». Ce soutien permettra d’offrir un moment de joie et de fête aux jeunes patients.

À travers ce geste qui n’est pas le premier du genre, Dakarnave entend réaffirmer son engagement à soutenir les initiatives qui favorisent l’inclusion et le bien-être des enfants les plus fragiles.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

1766155158359

Occupation des terres du port de Ndayane : Le Président Diomaye échange avec les notables de Yenne

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi le collectif des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved