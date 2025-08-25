Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1756113935 InCollage 20250825 085410132 scaled 1 2048x1152 1

Officiel : Abass Fall est le nouveau maire de Dakar

25 août 2025 Actualité

Abass Fall vient d’être élu nouveau maire de Dakar par les conseillers municipaux. Il a été élu avec 45 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, candidate de Khalifa Sall.


Le Conseil municipal de Dakar s’est réuni  ce lundi pour élire le successeur de Barthélémy Dias à la mairie. Abass Fall, actuel ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, candidat du parti Pastef a été élu nouveau maire de la Ville de Dakar. Il a obtenu 49 voix contre Ngoné Mbengue (30) membre de la coalition Taxawu assure l’intérim et est la candidate officielle de la majorité municipale.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20250825 1200572

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna lance des piques à Thierno Alassane Sall

Le député Guy Marius Sagna a surnommé son collègue Thierno Alassane Sall « Taser » ce lundi …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved