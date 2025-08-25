Officiel : Abass Fall est le nouveau maire de Dakar

Le Conseil municipal de Dakar s’est réuni ce lundi pour élire le successeur de Barthélémy Dias à la mairie. Abass Fall, actuel ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, candidat du parti Pastef a été élu nouveau maire de la Ville de Dakar. Il a obtenu 49 voix contre Ngoné Mbengue (30) membre de la coalition Taxawu assure l’intérim et est la candidate officielle de la majorité municipale.