[OFFICIEL] Lionel Messi annonce qu’il reste au Fc Barcelone

Dans une vidéo diffusée à 18 heures, Lionel Messi a annoncé qu’il restait au Barça, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2021.

Est-ce la fin du feuilleton ? Ce vendredi à 18 heures, Lionel Messi a diffusé une vidéo dans laquelle il explique qu’il a décidé de rester au Barça, où il se trouve sous contrat jusqu’en juin 2021. Un dénouement qui était attendu par les médias argentins, notamment. « J’ai dit à la direction que je voulais partir, tout au long de la saison. Je pense que c’était le moment, que le club avait besoin de gens plus jeunes et je pensais avoir terminé mon cycle ici, a-t-il expliqué à Goal. Cette saison a été très compliquée, aux entraînements, sur le terrain, dans le vestiaire. »

« J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c’est qu’il n’y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole », a-t-il poursuivi, taclant le président Josep Maria Bartomeu.

Un peu plus tôt, son père Jorge avait publié un communiqué dans lequel il affirmait que son fils pouvait partir libre, niant la légalité de sa clause libératoire de 700M€. Une manière de s’attaquer à nouveau au président Josep Maria Bartomeu et au président de la Ligue Javier Tebas, qui s’était rangé du côté du club.

Humilié par la défaite en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-8), l’Argentin de 33 ans avait émis le désir de s’en aller. Il aurait sans doute aimé rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, qui n’a toutefois jamais entamé de démarches pour cela.

