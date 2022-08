Olympique de Marseille : « Bamba Dieng va bientôt quitter le club »

Rebondissement dans le dossier Bamba Dieng qui va faire ses valises. Fabrizio Romano annonce ce jeudi le départ de Bamba Dieng pour la Premier League.

Vers un dénouement heureux dans le dossier du Sénégalais de 22 ans poussé vers la sortie à Marseille contre son gré. N’étant plus dans les plans du nouveau coach de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, l’attaquant qui a revu sa position, va bientôt quitter le club phocéen, assure ce jeudi le journaliste de The Guardian Fabrizio Romano, relayé par news.maxifoot.fr.

A l’en croire, plus de deux équipes de Premier League jouent des poches pour se payer les services de Bamba Dieng à 15 millions d’euros. Les discussions, dit-on, vont se poursuivre dans les prochains jours et Marseille, qui va être aux anges après cette belle opération financière.

Le transfert de Bamba Dieng va permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer ses caisses puisque le club marseillais va toucher une somme avoisinant les 15 millions d’euros avec le départ du Sénégalais. L’identité de son futur club n’a, en revanche, pas encore filtré. Plus de deux clubs de Premier League sont intéressés et ont d’ores et déjà soumis des propositions à Pablo Longoria, lequel va pouvoir faire jouer la concurrence afin de tirer le meilleur prix de la vente de Bamba Dieng.

Ces derniers jours, l’attaquant de l’OM était associé à Crystal Palace mais surtout à Newcastle, intéressé par deux joueurs de Ligue 1 selon la presse anglaise : Lucas Paqueta (OL) et donc Bamba Dieng, au point de faire du buteur de Marseille l’une de ses priorités.