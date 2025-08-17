Onchorcercose ou cécité des rivières: Un film retrace son élimination en Afrique de l’Ouest   

Partager Facebook

Pour faire face aux maladies tropicales négligées (MTN) un court documentaire intitulé « The Fly Collectors » (les collecteurs de simulies) a été projeté ce vendredi. Il a été produit par The End Dund et retrace l’histoire du contrôle et de l’élimination de la cécité des rivières en Afrique de l’Ouest mettant en lumière les actions nécessaires pour éliminer les MTN de ces types.

Les Maladies Tropicales Négligées, touchent plus d’un milliard de personnes dans le monde. L’Afrique supporte à elle seule 40% de ce fardeau. Pour y faire face, End Fund a produit un court documentaire intitulé « The Fly Collectors » (les collecteurs de simulies) a été projeté ce vendredi. Selon l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Said Hamdan Al Naqbi, ces maladies, malgré leur impact dévastateur, ont longtemps été négligées dans les priorités de la santé mondiale. « Mais aujourd’hui, grâce au leadership des pays africains et au soutien des partenaires internationaux, la situation est en train de changer. « A la date de Juillet 2025, 57 pays dans le monde ont éliminé au moins une MTN, dont 22 pays africains. À l’échelle mondiale, près de 700 millions de personnes n’ont plus besoin de traitement contre ces maladies. Ces progrès majeurs ont été portées par des pays engagés, à l’instar des Émirats Arabes Unis et le Sénégal, convaincus qu’une Afrique libérée des MTN est possible et à notre portée. Avec vision, persévérance et coopération dynamique, nous y parviendrons », dit-il. Et de poursuivre : »Ce court documentaire raconte une histoire saisissante qui retrace non seulement l’évolution de la lutte victorieuse du Sénégal contre l’onchocercose, mais aussi et surtout, il présage un avenir nouveau porteur d’espoir et de détermination pour faire face aux défis. Et c’est cet état d’esprit qui sous-tend le Fonds Reaching the last Mile, lancé en 2017 sous l’impulsion de Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, dont la Fondation Mouhamed bin Zayed pour l’Humanité assure aujourd’hui la coprésidence ». Il rappelle qu’il y a à peine dix ans, certains qualifiaient d’impossible, l’objectif d’éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique, d’impossible, mais aujourd’hui la réalité démontre le contraire. L’Afrique a fait d’énormes progrès sur l’onchocercose, et le Sénégal est sur le point de réaliser le même exploit », se réjouit-il. En ce sens, il soutient que le Niger a réussi à l’éliminer et le Sénégal a également arrêté le traitement de la filariose lymphatique, une avancée majeure qui place le pays à l’avant-garde de la lutte contre cette maladie sur le continent.

Pour le secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale, Serigne Mbaye, ce court documentaire est un récit visuel qui met en lumière le dévouement et les efforts déployés pendant des décennies et permettant d’atteindre le dernier kilomètre de l’élimination de l’onchocercose. « Le film illustre également le rôle essentiel de la surveillance épidémiologique souvent sous-estimée et souligne aussi l’importance de rester vigilant afin de préserver les acquis déjà obtenus », dit-il. Et de renchérir: » L’onchocercose ou société des rivières est une maladie parasitaire avec des manifestations cutanées et oculaires transmises à l’homme par la piqûre infectante d’une petite mouche noire bossue, appelée simili. Elle fait partie des cinq maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive ciblée au Sénégal. Après plus d’un demi-siècle de lutte, la situation épidémiologique est relativement maîtrisée à travers le monde. Cinq pays sont arrivés à l’élimination de l’onchocercose, la Colombie-L’Équateur, le Mexique, le Guatemala et le Niger. Le Sénégal est dans cette dynamique car ayant obtenu en 2022 la confirmation de l’interruption de la transmission et a arrêté les traitements de masse depuis janvier 2023 et s’est donc lancé dans une dynamique d’élimination d’ici 2026″. Il renseigne que ce film se tient aussi au lendemain de la réunion du Comité des experts nationaux et internationaux sur l’onchocercose et la filarose lymphatique confirmant les bons résultats de la deuxième année de surveillance post-AREC du traitement de masse. Il rappelle que le Sénégal a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. » Cela veut dire que si on continue dans cette lancée, cela reste possible d’atteindre l’objectif d’éliminer l’onchocercose d’ici 2026″, laisse-t-il entendre. Ce qui lui fait dire que l’élimination de l’onchocercose va suivre après celle du trauma.

