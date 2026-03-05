ONU : ARC apporte son soutien « résolu et sans ambiguïté » à Macky Sall

Partager Facebook

L’ancien Chef de l’État du Sénégal Macky Sall candidat au poste de SG des Nations Unies continue d’enregistrer des souteneurs. Des syndicats et des membres de la société civile n’ont pas tari d’éloges à son endroit. C’est le cas aussi pour des partis politiques qui ont exprimé leur position en décidant de lui apporter leur soutien. C’est le cas du Parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) que dirige Anta Babacar Ngom. Dans un communiqué, le Bureau politique a noté que « lorsque l’intérêt supérieur l’exige, la politique doit s’élever au-dessus des rivalités pour répondre à l’appel de la conscience. Nous sommes à cet instant à ce niveau et soutenons la candidature de Son Excellence Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Cette candidature s’inscrit au-delà des circonstances ordinaires de la vie diplomatique et engage, dans l’arène mondiale, bien plus qu’une trajectoire personnelle. En effet, elle projette l’âme de tout un peuple, la constance d’une tradition diplomatique, et la dignité d’un pays dont le nom est synonyme, depuis des décennies, de stabilité, de médiation et d’humanisme en actes. » Selon les membres du Bp dudit parti, l’honnêteté commande de reconnaître : leur famille politique et le Président Macky Sall n’ont pas toujours cheminé dans la même direction. « La vie démocratique, dans sa richesse comme dans ses tensions, a parfois tracé entre nous des lignes de divergence. Mais les nations qui s’inscrivent dans la durée sont précisément celles qui savent transcender les contingences du débat intérieur pour se hisser, lorsque l’appel de l’Histoire retentit, à la hauteur de ce qu’elles sont réellement, » lit-on dans le communiqué.

Convoquant le Sénégal tout entier qui est convoqué, Arc estime que c’est « sa voix qu’il s’agit de porter. C’est son honneur qu’il convient de défendre. Et nul attachement partisan, nulle mémoire des différends passés, ne saurait valablement peser face à cette évidence. » Ils n’ont pas manqué d’appeler l’État du Sénégal « à mobiliser sans délai ni réserve l’intégralité de son appareil diplomatique et institutionnel au service de cette candidature. Les grandes causes nationales ne souffrent ni les calculs étroits, ni les silences prudents. Elles appellent l’unité, franche et assumée » sans oublier les jeunes là société civile et la diaspora.