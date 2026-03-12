ONU : Coalition « Yokuté askan wi »soutient Macky Sall

Partager Facebook

La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des nations unies reçoit un soutien dans le paysage politique sénégalais. La coalition yokuté askan wi fait désormais partie des entités qui souhaitent voir l’ancien président du Sénégal à l’une des plus hautes responsabilités de la gouvernance mondiale.

La conférence des leaders de coalition de l’opposition républicaine estime que le poste est bien mérité au vu du parcours, de l’expérience de l’ancien chef d’état.

De plus, c’est une candidature qui honore le continent africain et peut bien profiter au Sénégal, a assuré Abdou MBOW responsable de l’alliance pour la république.

Dans une société en pleine mutation, marquée par des conflits, la coalition d’opposition républicaine estime que Macky Sall a la tête de L’ONU peut être un véritable atout pour le maintien de la paix dans le monde