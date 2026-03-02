Uploader By Gse7en
ONU : Macky Sall a déposé sa candidature

2 mars 2026


Macky Sall a sauté le pas. L’ancien chef de l’État est officiellement candidat pour le poste de secrétaire général de l’ONU. Des sources de Seneweb précisent que son dossier a été déposé par le président de l’Union africaine, le Burundais Évariste Ndayishimiye. «Sall devient ainsi le candidat de l’organisation africaine», martèlent nos informateurs.

  1. Zarra
    2 mars 2026 at 10:50

    Le Senegal ne pourra s’inscrire sur cette dynamique d’un ancien president fuyard du fait qu’il est conscient des ses bévues commises au Sénégal. Un régime sanguinaire qui a fait plus de 80 morts, de meme la disparition sans enquête de Fulbert Sambou et de Didier BADJI. L’enrolement de nervis dans la police, la dilapidation des deniers publics soldée par une mal gouvernance atroce. Ce monsieur mérite la guillotine.. Une candidature sans effet sans l’appui du Sénégal.

