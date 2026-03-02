ONU : Macky Sall a déposé sa candidature

Partager Facebook

Macky Sall a sauté le pas. L’ancien chef de l’État est officiellement candidat pour le poste de secrétaire général de l’ONU. Des sources de Seneweb précisent que son dossier a été déposé par le président de l’Union africaine, le Burundais Évariste Ndayishimiye. «Sall devient ainsi le candidat de l’organisation africaine», martèlent nos informateurs.