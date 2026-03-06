ONU : « Macky Sall présente un profil et un parcours qui répondent aux exigences d’une fonction aussi éminente » (PS)

Partager Facebook

Le Parti socialiste est sorti de son mutisme face à cette vague de soutien à propos de la candidature de Macky Sall au poste de Sg des nations unies. Dans un communiqué, le Ps dit avoir pris connaissance avec une attention particulière la candidature de Macky Sall. Portée par le Burundi selon les camarades d’Aminata Mbengue Ndiaye, « cette initiative revêt une signification particulière dans le contexte où le Burundi assure actuellement la présidence de l’Union africaine, sous l’autorité de Son Excellence le Président Evariste Ndayishimiye. »

A cet égard, le Parti socialiste estime que le Président Macky Sall présente un profil et un parcours qui répondent aux exigences d’une fonction aussi éminente que celle de Secrétaire général des Nations unies. Et apporte son soutien et son parrainage politique à cette candidature.

Le Ps dans sa note n’a pas manqué de rappeler les différents soutien qu’engrange Macky Sall pour ce poste. Il s’agit aussi de la lettre de motivation rendue publique par le Président Macky Sall, dans laquelle celui-ci expose les raisons profondes qui sous-tendent son engagement, pour cette responsabilité internationale.

« Ancien Président de la République, pendant douze années, acteur majeur de la diplomatie africaine et internationale, ancien Président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall a acquis une expérience reconnue, dans la gestion des affaires d’Etat, la médiation politique, la conduite de processus de paix et la recherche de compromis, dans des contextes souvent complexes » ; lit-on dans le communiqué ?

Pour le Ps, dans un monde traversé par de fortes tensions géopolitiques, des conflits armés, des crises climatiques et des fractures économiques croissantes, « la communauté internationale a besoin d’un leadership capable de conjuguer expérience, sens de l’équilibre, culture du dialogue et loyauté, envers les principes du multilatéralisme. »

C’est pourquoi, le Parti socialiste estime, qu’au-delà des divergences politiques légitimes, dans une démocratie, le soutien à la candidature d’un Sénégalais à la tête des Nations unies constitue un acte de responsabilité nationale et un devoir patriotique.

Lorsque l’honneur et la place du Sénégal dans le monde sont en jeu, les considérations politiciennes doivent s’effacer devant l’intérêt supérieur de la Nation.