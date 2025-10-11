Opération de sécurisation et de désencombrement à Grand-Yoff

Dans le cadre de la politique de lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public, la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP) a mené, ce samedi 11 octobre 2025, une importante opération de désencombrement dans la commune de Grand-Yoff, précisément dans la zone située derrière le Stade Bakayoko.
Cette opération s’est déroulée sous la supervision des autorités administratives et techniques, notamment :
– Le Sous-préfet des Parcelles Assainies
– Le Commandant de la police et ses éléments
– Les équipes de la DGCVHP, encadrées par leur supérieur hiérarchique
– Les agents de la SONAGED
– Les services techniques de la Mairie de Grand-Yoff
Bilan de l’opération :
– 38 charrettes retirées
– 12 chevaux déplacés
– 310 pneus de toutes tailles enlevés
– 77 abris de fortune démantelés
– 28 abreuvoirs pour chevaux évacués
– 02 conteneurs
– 02 épaves de voitures
– 12 tonnes d’ordures collectées
– 3 hectares de terrain dégagés et raclés
Cette action s’inscrit dans une dynamique de restauration de l’ordre urbain et de sécurisation des emprises publiques.
Les autres operations se poursuivent ce week-end et dans les prochains jours à Dakar et dans l’ensemble du territoire national.