Opération de sécurisation et de désencombrement à Grand-Yoff

Dans le cadre de la politique de lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public, la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP) a mené, ce samedi 11 octobre 2025, une importante opération de désencombrement dans la commune de Grand-Yoff, précisément dans la zone située derrière le Stade Bakayoko.

Cette opération s’est déroulée sous la supervision des autorités administratives et techniques, notamment :

– Le Sous-préfet des Parcelles Assainies

– Le Commandant de la police et ses éléments

– Les équipes de la DGCVHP, encadrées par leur supérieur hiérarchique

– Les agents de la SONAGED

– Les services techniques de la Mairie de Grand-Yoff

Bilan de l’opération :

– 38 charrettes retirées

– 12 chevaux déplacés

– 310 pneus de toutes tailles enlevés

– 77 abris de fortune démantelés

– 28 abreuvoirs pour chevaux évacués

– ⁠02 conteneurs

– ⁠02 épaves de voitures

– 12 tonnes d’ordures collectées

– 3 hectares de terrain dégagés et raclés

Cette action s’inscrit dans une dynamique de restauration de l’ordre urbain et de sécurisation des emprises publiques.

Les autres operations se poursuivent ce week-end et dans les prochains jours à Dakar et dans l’ensemble du territoire national.