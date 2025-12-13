Uploader By Gse7en
Opération propreté à Thiès : La SONAGED lance un plan d’urgence

13 décembre 2025 Actualité

La SONAGED SA a lancé, ce samedi, un plan d’urgence pour la commune de Thiès, en présence des autorités administratives et municipales.

Face à la prolifération des dépôts sauvages, 34 sites ont été identifiés et seront entièrement éradiqués. Une opération de remise à niveau sur 30 jours est engagée, combinant mécanisation, désensablement et nettoiement renforcé, avec l’appui des acteurs communautaires et la mise à disposition de 50 agents supplémentaires.

Les interventions sont déployées à Thiès Nord, Est et Ouest, et renforcées par l’ouverture de la décharge de Mbour 4, pour une gestion plus efficace des déchets.

À travers ce plan d’urgence, la SONAGED S.A. réaffirme son rôle de bras technique de l’État et son engagement constant aux côtés des collectivités territoriales pour une ville de Thiès plus propre, plus saine et plus durable.


 

