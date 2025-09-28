Opération zéro anarchie : Dakar se restructure

Partager Facebook

Pour satisfaire les aspirations légitimes des populations à vivre et à se déplacer dans un environnement sain, ordonné et sécurisé, les opérations de désencombrement se poursuivent dans la capitale et sa banlieue.

Dans une synergie d’actions entre autorités administratives, équipes de la Direction générale du Cadre de Vie (Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires), de la SONAGED et de l’AGEROUTE, autorités municipales et avec l’appui des forces de sécurité (Police nationale et Gendarmerie nationale) et des Sapeurs-Pompiers, une partie du marché Boubess de Wakhinane Nimzatt et les abords de l’autopont de Keur Massar ont été libérés de l’occupation anarchique ce week-end.

La préservation de l’espace public relève de la responsabilité de tous, surtout celle des populations au profit de qui les actions sont menées.

(Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique)