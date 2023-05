Opposition et/ou Forces vives de la nation F24: Mamoudou Ibra Kane un pied dedans, un pied dehors

En conférence de presse ce jeudi le leader du Mouvement ‘’Demain c’est maintenant’’, a signé solennellement la charte de F24. Cependant, cet acte posé ne semble pas pour autant signifier que Mamoudou Ibra Kane est totalement contre toute forme de dialogue. En effet, il précise qu’il salue l’initiative de devoir dialoguer.

Le président du Mouvement citoyen ‘’Demain c’est maintenant’’ (DCM) au niveau de la France et d’honorables invités, le journaliste politique a déclaré : « Après des échanges profonds, DCM décide de traduire cet engagement en signant ici et maintenant et solennellement la charte de F24 ». A en croire toujours M. Kane, le problème du troisième mandat doit être évacué au Sénégal. «DCM invite les leaders signataires à s’engager pour le respect de ce principe afin d’épargner définitivement le Sénégal de ce débat récurrent sur le troisième mandat en contradiction avec un fort consensus des forces vives de la nation en faveur de la limitation à deux du nombre de mandat présidentiel ».

Et d’ajouter : « Au plan national et à 10 mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, les attentions sont polarisées sur les enjeux qu’elle soulève et les incertitudes qu’elle génère, le Mouvement citoyen ‘’Demain c’est maintenant’’ s’oppose à toute perspective de troisième mandat, de troisième candidature du Président sortant, exige l’ouverture du jeu électoral à tout Sénégalais répondant au critère d’éligibilité et réaffirme son attachement à la préservation des libertés individuelles et collectives ». M. Kane, abordant le point sur le dialogue précise : « DCM salue l’initiative et lui demande d’en préciser les contours pour une implication effective de toutes les forces vive de la nation en vue d’asseoir l’ancrage irréversible de la démocratie dans notre pays », indique-t-il.

Pour lever un coin du voile ou du moins pour justifier ce choix pour certains, Mamoudou Ibra Kane laisse entendre : « DCM constate pour s’en satisfaire l’appropriation du principe de Co-construction par plusieurs mouvements et leaders politiques. Pays à forte tradition démocratique, le Sénégal jouit d’une réputation internationale qu’il importe de préserver. (…) Le Sénégal d’abord, le Sénégal avant tout, le Sénégal toujours, Co-construisons le Sénégal debout pour demain ».

Mamadou Sow (Stagiaire)