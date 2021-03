Organisation de la CAN chaque année: Patrice Motsepe confirme et donne ses raisons

Comme annoncé sur son programme, le président de la CAF va maintenir la coupe d’Afrique des nations tous les deux ans. Ce mardi en conférence de presse, Patrice Motsepe a réaffirmé cela, écartant ainsi toute suspicion d’une CAN quadriennal comme souhaitait par Gianni Infantino.

La Coupe des Nations fournissait auparavant à la CAF 80% de ses revenus et Motsepe a déclaré que trouver de nouveaux partenaires commerciaux pour le tournoi et d’autres événements de la CAF serait une priorité pour lui rapporte Reuters. “C’est un domaine où les opinions divergent, mais je n’ai aucun doute où nous en sommes maintenant – cela doit être tous les deux ans”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Johannesburg après son retour dans son Afrique du Sud natale après avoir été élu président de la CAF. au Maroc vendredi.

Le magnat des mines milliardaire a déclaré qu’il utiliserait ses relations commerciales pour persuader les entreprises qui gagnaient “beaucoup d’argent en Afrique” d’investir dans le football du continent. “Nous voulons qu’ils continuent à gagner beaucoup d’argent, mais qu’ils viennent également s’associer avec nous dans le football”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup à faire. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que je ne serai pas président d’une organisation qui, dans quatre ans, n’a pas connu de progrès significatifs, pratiques, tangibles et accessibles.”

La CAF a signalé une perte de 11,4 millions de dollars lors de son congrès vendredi, en plus de 6,8 millions de dollars l’année précédente. Il y a deux ans, il a également annulé son contrat de télévision avec la société française Lagardière, qui, selon Motsepe, valait 200 millions de dollars, laissant un trou énorme dans ses revenus. “Nous devons réparer ces choses. Je suis absolument convaincu qu’au cours des prochaines années, le football africain s’améliorera dans tous les domaines et deviendra compétitif et autosuffisant au niveau mondial”, a-t-il déclaré.