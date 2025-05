Orientation des bénéficiaires: Le FONGIP lance ses sous fonds 

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires a présenté ses sous fonds. Selon l’administratrice générale, Ndéye Fatou Mbodj Ndiaye, le FONGIP est l’unique instrument de garantie public du Sénégal. « Il a été créé en 2013 par l’État pour faciliter l’accès au financement au PME-PMI, aux porteurs de projets et plus globalement au secteur privé à des conditions favorables », dit-elle. Et de poursuivre : »En dix ans, le FONGIP a pu faire beaucoup de choses, attesté par des chiffres et lettres suffisamment indicateurs. Il s’agit de 39 milliards de francs CFA garantis octroyés aux institutions financières pour permettre de mobiliser un financement monteur de 79,3 milliards de francs CFA, les 7,98 milliards de francs CFA aux institutions de microfinance pour un financement de 11,4 milliards de francs CFA accordés au SFP ». A l’en croire, globalement, l’intervention du FONGIP a permis de financer des projets pour un coût global de 125 milliards de francs CFA. « Il est aujourd’hui arrivé pour le FONGIP le moment d’entamer une nouvelle étape dans l’exécution de ces missions construites autour du tributide garantie, refinancement, encadrement », laisse-t-elle entendre. Elle indique que leur structure change pour mieux adresser et satisfaire les sollicitations des porteurs de projets, mais surtout en se conformant aux exigences du nouveau référentiel de politique publique, la vision Sénégal 2050. « Notre structure a un rôle majeur à jouer dans ce cadre pour contribuer à la construction du Sénégal souverain, juste et prospère », fait-elle savoir. Elle exprime l’ambition de servir les Sénégalais, quels que soient leurs terroirs en se rapprochant le plus possible d’eux. » C’est pourquoi un de mes premiers chantiers, dès ma prise en fonction en octobre 2024, a été de renforcer notre présence avec la réanimation des centres d’affaires et l’ouverture de nouveaux. Nos bénéficiaires et porteurs de (2:55) projets peuvent aujourd’hui trouver FONGIP, outre le siège à Dakar, à Thiès, Touba, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda », renseigne-t-elle. Et de renchérir : »Le maillage territorial est plus qu’une réalité dans le travail. Aujourd’hui, pour plus d’efficacité et de diligence, nous lançons des sous-fonds spécifiques à l’agriculture, à l’artisanat, aux logements, aux personnes à mobilité réduite, à l’hôtellerie, au tourisme, etc ».

De son avis, ce lancement permet de gagner énormément en célérité dans l’orientation des bénéficiaires et par conséquent, concernant les traitements des deux dossiers. « A travers ce lancement, le FONGIP pose de nouveaux jalons dans le renforcement de la collaboration avec ses partenaires.