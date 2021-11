Origine du Covid-19 : nouvelles révélations sur le patient zéro de Wuhan

Le premier cas connu de Covid-19 serait en réalité une vendeuse du marché du Huanan à Wuhan, selon les révélations d’un article publié par la revue Science ce 18 novembre. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) stipulait depuis le début que le patient zéro était un homme qui ne s’était jamais rendu au fameux marché d’animaux de Wuhan. Quelle est la thèse avancée par la revue scientifique ?

C’est un nouveau rebondissement dans l’enquête sur les origines du premier cas de Covid-19. La revue scientifique prestigieuse Science publie un article ce jeudi 18 novembre qui infirme la thèse selon laquelle le premier cas de Covid-19 serait un homme de 41 ans, sans lien avec le marché de Huanan. L’homme a bien été contaminé, selon l’article de Science, mais bien après le premier cas. Une vendeuse du marché serait donc la première personne à avoir été infectée par le Covid-19 le 11 décembre 2019, selon ces nouvelles affirmations.

L’auteur de l’article, Michael Worobey, virologue et chef du département d’écologie et de biologie évolutive de l’université de l’Arizona, s’était fait connaître après la publication d’une tribune dans la même revue Science, appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une « fuite » d’un laboratoire de Wuhan. L’erreur commise par l’OMS autour du premier cas de Covid-19 proviendrait d’un problème dentaire, dont aurait été victime ce supposé premier cas de Covid-19 au début du mois de décembre 2019.

La déduction du virologue à l’origine de l’article de Science vient d’une interview vidéo du patient lui-même. Dans cette dernière, le comptable de 41 ans affirme qu’il souffrait en réalité de maux de dents et qu’il s’était plaint des premiers symptômes le 8 décembre 2019. L’homme vivait à 30 km au sud du marché de Huanan et n’avait aucun lien avec ce dernier.

Selon le virologue, il n’est cependant tombé malade du Covid-19 que le 16 décembre, soit huit jours plus tard. Le patient pense qu’il a pu être infecté dans un hôpital ou dans le métro lors de ses déplacements. Il s’était également rendu au nord de Huanan Market peu avant le début de ses symptômes. De multiples travailleurs du marché Huanan avaient, à ce moment-là, déjà déclaré la maladie. Une vendeuse de fruits de mer serait donc le premier cas connu, avec un début de maladie le 11 décembre 2019.

Selon un rapport largement cité, on attribue à l’hôpital central de Wuhan la découverte de la pandémie. Or, selon le virologue, c’est pluôt l’hôpital provincial de médecine chinoise et occidentale intégrée du Hubei (HPHICWM) qui a identifié à la fois l’épidémie et le lien avec le marché de Huanan.

Si le marché de Huanan est bien la source de l’épidémie, selon Michael Worobey, seulement un à deux tiers des premiers cas étaient liés à celui-ci.