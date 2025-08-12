Ouakam : Le réseau sexe à 5000 FCFA démantelé

Un réseau de prostitution a été démantelé à Ouakam. L’opération fait suite à des investigations menées sur internet, faisant état d’implantation de lieux de débauche.

Quatre femmes ont été déférées au parquet de Dakar pour proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d’images à caractère pornographique.

L’affaire a éclaté à la suite d’une enquête de la Sûreté urbaine (SU), déclenchée par la publication sur Facebook d’annonces à caractère sexuel, proposant des prestations tarifées.

À la tête du réseau, révèle Libération, R. Barry recrutait et employait trois autres jeunes femmes. F. Diatié, l’une d’elles, était chargée de répondre aux clients par téléphone. Le tarif d’une prestation était fixé à 5 000 FCFA.

Lors de la perquisition menée dans l’appartement loué à Ouakam, les enquêteurs ont saisi de nombreux préservatifs, neufs et usagés ainsi que plusieurs téléphones portables utilisés pour la gestion des contacts avec la clientèle, glisse la même source.