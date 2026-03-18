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Ousmane Sané remplace Landing Mbessane Seck dit ”Kilifeu” au poste de PCA du Grand Théâtre national

18 mars 2026 Actualité

 

Ousmane Sané, informaticien, a été nommé président du Conseil d’administration du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Landing Mbessane Seck dit ”Kilifeu”, annonce le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.

‎Diplômé en informatique de gestion, M. Sané a été désigné à ce poste au titre du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

‎Il succède à M. Seck, figure emblématique du rap sénégalais, à la tête de l’organe délibérant de cette infrastructure culturelle de référence, dédiée à la promotion des arts et du spectacle vivant au Sénégal.

 

 


 

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