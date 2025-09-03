Uploader By Gse7en
Ousmane Sonko à Milan le 13 septembre prochain

3 septembre 2025 Actualité


Le Premier ministre Ousmane Sonko sera en déplacement en Italie plus précisément à Milan le 13 septembre prochain. Il ira à la rencontre de la diaspora sénégalaise pour leur présenter le plan de redressement économique. L’information a été confirmée par une note de l’ambassadeur du Sénégal en Italie.

