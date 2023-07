The opponent Ousmane Sonko, mayor of Ziguinchor, speaks during a rally of the Senegalese opposition at the Place de l'Obelisque in Dakar, on June 8, 2022. - Senegal's main opposition leader Ousmane Sonko said on June 7, 2022 he was determined to defy a possible ban on demonstrations on June 8, 2022 with his supporters against the rejection of his list for the upcoming legislative elections. (Photo by SEYLLOU / AFP)

Ousmane Sonko envoyé en prison Ousmane Sonko vient d'être placé sous mandat de dépôt. Le leader Pastef Ousmane Sonko va passer sa première nuit en prison ce lundi 31 juillet 2023. Il a été placé sous mandat dépôt par le doyen des juges Maham Diallo. Pour rappel, e leader de Pastef est poursuivi pour « appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'Etat, complot contre l'autorité de l'Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol.

