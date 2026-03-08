Ouzin Keïta et cie arrêtés par la Dic pour « homosexualité et drogue »

L’artiste, connu pour son style vestimentaire excentrique, ferait partie d’un groupe de personnes arrêtées lors d’une opération menée dans la soirée.

L’information est relayée par Seneweb qui note qu’au moins quatorze individus, dont Ouzin Keïta, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC) pour les besoins de l’enquête. Ils sont soupçonnés de pratique d’actes contre nature.

L’exploitation technique de leurs téléphones portables devrait permettre aux enquêteurs de confirmer ou d’infirmer cette thèse selon des sources de Seneweb. Les policiers pourraient également établir une réquisition en vue d’éventuels examens médicaux.

Les personnes interpellées sont soupçonnées de pratique d’actes contre nature, une infraction prévue et réprimée par la législation sénégalaise. Toutefois, les enquêteurs cherchent encore à confirmer ou infirmer ces accusations.

Pour rappel, les suspects ont été surpris dans un appartement par les éléments de la DIC. Ils sont également soupçonnés de faits d’usage de drogue.