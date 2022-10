Pacification de l’espace scolaire : la Ba Formula

Pour une année scolaire apaisée, le Premier ministre a donné 20 directives aux différents ministères impliqués dans le fonctionnement de l’école. C’était hier, lors d’un Conseil interministériel sur la rentrée des classes.

Amadou Ba a formulé une vingtaine de directives et recommandations pour lever tous les obstacles pouvant anéantir les conditions d’une bonne année scolaire. Il a demandé le renforcement du dialogue social, de la concertation avec tous les acteurs et le suivi de la mise en œuvre des accords avec les syndicats d’enseignants.

Pour le Premier ministre, il faut finaliser la révision des curricula du préscolaire, de l’élémentaire, du moyen et du secondaire général, la mise en œuvre d’un dispositif de résorption du déficit des tables-bancs et des mobiliers scolaires, l’achèvement des constructions scolaires, l’adoption d’un grand projet spécial de réhabilitation, de construction et d’équipement d’infrastructures selon un modèle architectural durable intégrant les changements climatiques et la transition écologique, l’augmentation des moyens pour répondre aux besoins des établissements…