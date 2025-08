Pacte de stabilité sociale: Le SAMES pour le respect et le suivi des engagements   

Le Comité exécutif national du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal (SAMES) a servi de tribune pour ce syndicat de revenir sur leurs préoccupations. Selon le secrétaire administratif du SAMES, Daouda Coly, ce comité exécutif est une instance délibérante qui permet de revenir sur les questions d’enjeux du secteur de la santé, ainsi que les grandes orientations et chantiers de leur structure syndicale. « Sur la gestion de nos revendications légitimes, le SEN invite le gouvernement au respect et au suivi rigoureux de ses engagements inscrits dans le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive, durable, notamment le recrutement spécial de médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dans la fonction publique, la mise en compétition des postes de responsabilité avec une définition de profit, la gestion démocratique des ressources humaines, l’accélération du processus de réforme du cadre juridique du secteur de la santé, tel que le projet de code de la santé publique et le projet de décret relatif à la spécialisation », dit-il. Et de poursuivre : »Le SAMES rappelle son engagement ferme à la résolution de certaines exigences, dont le statut spécial du médecin, pharmacien et chirurgien dentiste, le rehaussement du traitement salarial des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui ont la plus faible indemnité de toute la hiérarchie à spécial et la revalorisation du traitement salarial ainsi que celle de la retraite de 80% du dernier salaire ».

En ce sens, le SAMES, dans ses résolutions, a en outre donné mandat au comité de pilotage, de la construction de leur siège et d’accélérer le processus administratif pour une mise en valeur du site. « Nous ordonnons les instances de base d’organiser, sous la supervision du Bureau exécutif national, le renouvellement des sections et zones au plus tard le 31 octobre 2025, en vue de la tenue prochaine du Congrès national du SAMES », lance-t-il.

Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal encourage ses membres à redoubler d’efforts pour la satisfaction des préoccupations sanitaires des populations. « Notre seule raison d’être est de leur demander de se tenir prêts à lutter pour un meilleur système de santé » conclut-il.