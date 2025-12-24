Paix en Casamance : Bassirou Diomaye Faye salue les efforts des Forces armées

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de sa tournée économique en Casamance, le Président de la République a effectué une visite, ce mercredi, à la zone militaire N°5. En présence des hautes autorités militaires, Bassirou Diomaye Faye a tenu à saluer les efforts constants des forces de défense et de sécurité dans la pacification de la Casamance. Cette région, qui a longtemps été touchée par les affres de l’insécurité, connaît aujourd’hui une période de stabilité et de reconstruction grâce à l’engagement sans faille des militaires et des forces de l’ordre.

Lors de sa visite, le Chef de l’État a pu constater les importants travaux de rénovation réalisés à la Zone militaire N°5, commandée par le colonel Cheikh Gueye. Ces infrastructures modernes et fonctionnelles témoignent de la volonté du gouvernement de doter les Forces armées des moyens nécessaires pour accomplir leur mission de protection des populations et de défense du territoire national.

Le Président de la République a également souligné l’importance de la collaboration avec les armées des pays voisins pour garantir une stabilité durable dans la sous-région. Il a encouragé, dans ce sens, les Forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts de paix, de dialogue et de coopération, en lien avec les actions civilo-militaires soutenues.

Dans un geste de solidarité et de reconnaissance, le Président de la République s’est rendu au sud de Nyassia pour partager un moment de communion exceptionnel avec les troupes sur le terrain. Il a déjeuné avec elles et porté un toast en leur honneur, dans une atmosphère empreinte de fraternité et de respect.

À cette occasion, le Chef de l’État a réitéré son soutien indéfectible aux Forces armées et la reconnaissance de toute la Nation pour leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur engagement quotidien en faveur de la paix, de la sécurité et de l’unité nationale. Ce geste fort illustre l’attachement du Président de la République aux femmes et aux hommes en uniforme, garants de la sécurité des populations et de la stabilité du pays.

Publié par EL HADJI MODY DIOP