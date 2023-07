Paix et Sécurité : La protection des civils est au coeur des opérations de paix

A l’occasion de la réunion annuelle des commandants des forces des opérations de maintien de la paix de l’ONU, les membres du Conseil de sécurité ont discuté vendredi du rôle de la composante militaire de ces opérations dans la protection des civils.

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a expliqué que cette discussion interactive, à laquelle ont participé les commandants de trois opérations de paix déployées au Liban, en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, visait notamment à explorer les moyens d’accroître l’impact des opérations de paix sur le terrain.

À cet égard, M. Lacroix a estimé que les efforts collectifs des différentes entités nationales et onusiennes, combinés à la stratégie Action pour le maintien de la paix Plus des Nations Unies, sont plus importants que jamais. Le rôle de la composante militaire dans la protection des civils, au moyen notamment de la prévention et de la réponse, est d’ailleurs au cœur des opérations de maintien de la paix.

Un avis partagé par le commandant de la force de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Mohan Subramanian, qui a confirmé que la protection des civils demeurait la priorité absolue de la Mission.

Pour ce faire, ses opérations intègrent des déploiements planifiés à l’avance dans des bases situées dans des zones de conflit potentiel ainsi que le déploiement de forces ou d’équipes d’intervention rapide pour la défense des camps de protection des civils et des sites de personnes déplacées contre les menaces.

La Force mène également des patrouilles afin de renforcer sa présence et de favoriser un sentiment de sécurité et de confiance parmi la population locale