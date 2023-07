Paix et sécurité: Le chef de l’ONU appelle à la libération « immédiate et sans condition » du Président du Niger

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres , a appelé jeudi les militaires qui retiennent depuis mercredi le Président du Niger, Mohamed Bazoum , à le libérer « immédiatement et sans condition ».

« Les Nations unies condamnent fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu et soutiennent les efforts de la CEDEAO et de l’Union africaine pour restaurer la démocratie », a dit M. Guterres lors d’un point de presse consacré au changement climatique, au siège des Nations Unies à New York. Il a précisé qu’il avait parlé la veille au Président Bazoum pour lui exprimer toute sa solidarité.

« Aujourd’hui, je souhaite m’adresser directement à ceux qui le retiennent : Libérez Président Bazoum – immédiatement et sans condition. Cessez d’entraver la gouvernance démocratique de votre pays, et respectez l’État de droit », a dit le chef de l’ONU, affirmant que les Nations Unies étaient « solidaires du gouvernement démocratiquement élu et du peuple nigérien ».

Tendance inquiétante au Sahel Selon le Secrétaire général, « nous voyons une tendance inquiétante dans la région du Sahel. Les changements anticonstitutionnels et successifs de gouvernement ont des effets terribles sur le développement et la vie des populations civiles ». « C’est particulièrement criant dans les pays déjà touchés par les conflits, l’extrémisme violent, le terrorisme et les effets dévastateurs du changement climatique », a-t-il ajouté.