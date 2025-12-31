Paix et unité du Sénégal : Le Président Diomaye se veut intransigeant

Partager Facebook

Dans son discours de nouvel an, le Président de la République a réaffirmé son attachement aux valeurs fondamentales de la République, en particulier la paix, l’unité et l’intégrité territoriale du Sénégal. Il a indiqué , dans ce sens, que la mission qui lui est confiée exige un certain nombre de qualités dont un esprit de dépassement mais surtout de lucidité.

« La haute charge que vous m’avez confiée me prescrit une hauteur d’esprit que j’entends garder en toute circonstance. Je continuerai à remplir cette mission avec humilité, écoute et lucidité. Rien ne m’en détournera. Rien ne primera sur l’intérêt général. Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l’unité et de l’intégrité du Sénégal », a déclaré le Président Diomaye Faye.

Il a également condamné avec fermeté toutes les formes de violence, en particulier celles faites aux femmes, aux enfants et aux plus vulnérables. « Aucune violence n’est tolérable dans la République. En particulier celles faites aux femmes. Les féminicides et toutes les atteintes commises contre les plus vulnérables. L’État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous », a-t-il ajouté.

Cette déclaration du Président Diomaye Faye intervient dans un contexte où le chef de l’État est beaucoup critiqué par les membres de son propre parti politique qui l’accusent de dérouler un programme différent de celui pour lequel il a été élu à 54%.

Publié par EL HADJI MODY DIOP