Palais de la République : Le Président Diomaye reçoit El Hadj Ousmane Fansou Bodian, guide religieux et imam ratib de Bignona

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience El Hadj Ousmane Fansou Bodian, érudit et guide religieux, Imam ratib de Bignona.

Au cours de cette rencontre empreinte de cordialité, l’Imam a formulé des prières pour la paix, la concorde nationale et la réussite des autorités gouvernementales dans leur mission au service du peuple sénégalais.

À travers cette audience, le Chef de l’État réaffirme son attachement à la concertation permanente avec les guides religieux, piliers de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.