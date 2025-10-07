Palais : Le Président Diomaye en tête-à-tête avec l’homme d’affaires Aliko Dangote

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, ce lundi 6 octobre 2025, une audience à M. Aliko Dangote, président du groupe Dangote

L’homme d’affaires nigérian a félicité le Chef de l’État pour la tenue du Forum Invest in Senegal, saluant l’engagement du Sénégal à bâtir une économie souveraine, innovante et tournée vers la transformation locale.

Aliko Dangote a exprimé sa volonté de renforcer les partenariats économiques avec le Sénégal et d’appuyer les efforts du pays pour attirer davantage d’investisseurs sur le continent.