Palais : Le Président Diomaye Faye a reçu en audience le Président directeur général de la société émiratie Air Dynamics Solutions

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, cet après-midi au Palais de la République, le Président-directeur général de la société émiratie Air Dynamics Solutions, spécialisée dans les technologies et solutions innovantes dans le secteur de l’aviation.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques entre le Sénégal et les Émirats arabes unis dans les domaines de l’aéronautique, de la logistique et des infrastructures.

Air Dynamics Solutions a exprimé sa volonté d’investir au Sénégal et accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique Sénégal 2050.

(Présidence de la République)