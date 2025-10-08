Uploader By Gse7en
Palais : Le Président Diomaye Faye a reçu le PDG de la BOA

8 octobre 2025 Actualité

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à M. Amine Bouabid, président-directeur général du Groupe Bank of Africa (BOA).

Les échanges ont porté sur le climat des affaires au Sénégal et la politique industrielle nationale, pilier central de l’Agenda national de transformation. Le Groupe BOA a réaffirmé son engagement à y contribuer activement par le financement d’investissements productifs et le renforcement du secteur privé sénégalais.


Les discussions ont également abordé les stratégies visant à améliorer la balance commerciale, à promouvoir les filières exportatrices et à développer des instruments financiers innovants pour soutenir la dynamique de croissance et de souveraineté économique du pays.

