Pape Mahawa Diouf envoyé en prison

En garde à vue depuis lundi 29 septembre 2025 à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), Pape Mahawa a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi sur décision Procureur.

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». La date de son procès reste à déterminer.

Pour rappel, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) avait saisi la justice après des propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce diffusée le 17 septembre 2025 sur la TFM. Il y avait affirmé qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », des déclarations que l’agence a qualifiées de « gravissimes accusations ».