Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
papa mahawa diouf f 1

Pape Mahawa Diouf envoyé en prison

3 octobre 2025 Rewmi.com

En garde à vue depuis lundi 29 septembre 2025 à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), Pape Mahawa a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi sur décision Procureur.

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) est poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». La date de son procès reste à déterminer.


Pour rappel, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) avait saisi la justice après des propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce diffusée le 17 septembre 2025 sur la TFM. Il y avait affirmé qu’« un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », des déclarations que l’agence a qualifiées de « gravissimes accusations ».

Tags

Vérifier aussi

Dossier West African Energy : Samuel Sarr sur le point de retrouver la liberté

Dossier Amadou Sall : Samuel Sarr et les deux bolidés à 200 millions FCFA

Le feuilleton politico-financier autour du rapport explosif de la Centif (Cellule nationale de traitement des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved