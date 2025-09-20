Parcelles assainies : Deux individus interpellés pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec violence

Partager Facebook

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, ce 18 septembre 2025, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec violences, commis de nuit avec usage d’arme blanche.

Cette opération fait suite à une mission de sécurisation menée le 17 septembre 2025, au cours de laquelle les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus à hauteur de l’arrêt de car situé à Grand Médine, après une agression perpétrée par deux malfrats sur un individu.

L’intervention policière a permis l’interpellation de l’un des suspects, qui a été conduit au poste de police. La victime, blessée — présentant une plaie ouverte à la cheville droite et des égratignures à l’avant-bras — a été évacuée par son grand frère vers le Centre de Santé Nabil Choucair, puis transférée à l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, où elle a reçu des soins avant d’être libérée.

Selon ses déclarations, alors qu’elle s’était endormie dans son véhicule de type Ndiaga Ndiaye, deux individus ont tenté de lui dérober son téléphone portable ainsi qu’une somme d’argent en sa possession. En tentant de se défendre, l’un des malfaiteurs l’a blessée avec un couteau à la cheville droite et à la main gauche. Le bruit a alors réveillé les cinq apprentis présents dans le véhicule, ce qui a poussé les agresseurs à prendre la fuite sans rien emporter. Toutefois, les policiers, présents sur les lieux, ont réussi à interpeller l’un d’eux, tandis que le second, porteur du couteau, a réussi à s’échapper.

Lors de son interrogatoire sommaire, le suspect arrêté a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant que c’est son complice qui avait blessé la victime avec un couteau qu’il avait emporté avec lui.

Poursuivant leurs investigations, les éléments de la Brigade de Recherches ont procédé, le 18 septembre 2025, à l’interpellation du second suspect, jusque-là en fuite, pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec violence commis en réunion de nuit avec usage d’arme blanche.

Son arrestation fait suite à celle de son complice. Interrogé, le mis en cause a reconnu avoir été présent avec ce dernier le jour des faits. Il a déclaré que, pendant que son acolyte tentait de s’emparer du téléphone de la victime, lui-même s’occupait de la maîtriser. Lorsque la victime s’est défendue et a alerté les riverains, ils ont pris la fuite. C’est ainsi que son complice a été interpellé par la patrouille de police. Concernant l’arme blanche utilisée pour blesser la victime, il a nié en avoir détenu une, affirmant que les blessures auraient pu être causées par des éclats de verre lorsque la victime aurait tenté de passer par une fenêtre du véhicule.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.