Parcelles : Un individu interpellé pour vol commis de nuit…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, ce 13 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour vol commis de nuit avec effraction.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime. Selon sa déclaration, dans la matinée du 3 septembre 2025, il s’était rendu à son magasin situé à Cambéréne 1. À sa grande surprise, il a constaté que les lieux avaient été cambriolés. Le malfaiteur avait emporté un téléphone de marque Samsung, utilisé par le plaignant pour ses transactions financières.

Quelques jours plus tard, le plaignant s’est à nouveau présenté au poste de police pour signaler que l’auteur du vol avait accédé à son compte WAVE, interconnecté à son compte bancaire, via le téléphone volé. Plusieurs retraits ont alors été effectués, pour un montant total estimé à environ sept millions (7 000 000) de francs CFA.

Une réquisition a été adressée à la structure de mobile money concernée. Les informations obtenues ont permis d’identifier les différents points de retrait utilisés par le mis en cause. Grâce à l’exploitation des caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu extraire des vidéos compromettantes.

Les investigations ont permis de remonter jusqu’au numéro de téléphone personnel du suspect, après qu’il a effectué un dépôt dans un point de transfert situé à Ouest Foire. Ce travail d’enquête a conduit à son identification puis à sa localisation.

Interpellé et conduit au service, le mis en cause a reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré s’être introduit nuitamment dans le magasin de la victime en cisaillant la porte. En ce qui concerne l’argent volé, il a avoué avoir tout misé sur la plateforme de jeux XBET. Selon ses dires, il est devenu accro au jeu depuis qu’il avait gagné une somme de deux cent trente-neuf millions (239 000 000) de francs CFA en 2023, qu’il a ensuite perdue en continuant de jouer.

Concernant les différents retraits effectués sous de fausses identités, il a précisé qu’il utilisait des pièces d’identité trouvées pour enregistrer de nouveaux numéros de téléphone et ainsi contourner les systèmes de vérification.

Les vérifications menées sur son téléphone portable ont confirmé ses aveux.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête est en cours.