Partenariat : La commune de Balingore signe une convention stratégique avec le ministère de la microfinance

La Commune de Balingore a franchi une étape décisive dans son développement local en signant une convention de partenariat stratégique avec le ministère de la microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire.

La signature a eu lieu en présence du Ministre, lors de l’atelier national de concertation dédié à des initiatives majeures et qui a pour thème : la Stratégie nationale de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et la stratégie d’encouragement à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Ce partenariat est bien plus qu’un simple accord ; il symbolise l’engagement profond de la Commune de Balingore à soutenir et à dynamiser son tissu économique local. Au cœur de cette collaboration se trouvent la promotion de l’entrepreneuriat, le renforcement des structures communautaires telles que les groupements et les coopératives, ainsi que le développement d’initiatives capables de créer des emplois stables et durables pour les habitants.

En s’associant avec le ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Balingore réaffirme sa vision d’un développement inclusif, solidaire et respectueux de l’environnement.