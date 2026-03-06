Uploader By Gse7en
Déballage prévu : Sonko et Diomaye, victimes du syndrome de Stockholm ?
Pastef- coalition Diomaye-Président : De la cohabitation douce à une guerre fratricide

6 mars 2026 Actualité

La coalition Diomaye-Président sera en assemblée générale ce samedi à Dakar. En décidant de prendre part à l’assemblée générale de validation des textes fondateurs” de ladite coalition, Bassirou Diomaye Faye s’éloigne de plus en plus de son parti Pastef” selon Walfquotidien. A preuve, cette question taraude bien des esprits. Bassirou Diomaye Faye, conjugue-t-il le Pastef au passé ?

 

Avec cette validation des textes de ladite coalition, ce sera un cap important qui sera franchi, mais qui risque à coup sûr de creuser le fossé entre les eux personnalités. Le journal poursuit en ces termes : « Une déflagration politique  sera inévitable. Une participation qui devrait revêtir une portée symbolique forte, témoignant de l’intérêt que le président accorde aux travaux de cette coalition

 


Ousmane Sonko avait récemment décrit la situation actuelle comme une forme de « cohabitation douce » entre le président et lui-même. « Si le président est aligné à son parti, le débat ne se pose pas. Si le président n’est pas aligné à son parti, on est dans une situation que je qualifie de cohabitation douce », avait-t-il expliqué.

