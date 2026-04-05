Pastef‑Les Patriotes signe un mémorandum d’entente avec le Parti communiste chinois (PCC)

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Dans le cadre d’un séjour d’une délégation du parti en Chine, Pastef‑Les Patriotes a procédé à Beijing, à la signature d’un mémorandum d’entente avec le Parti communiste chinois (PCC). Cet accord marque l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération stratégique, de solidarité internationale et de modernisation.

Conclu dans un esprit de souveraineté partagée et de respect mutuel, ce mémorandum constitue une étape significative dans le renforcement de la présence du parti sur la scène politique internationale.

Dans le cadre de cette entente, les deux Partis s’engagent à élever le niveau de leurs échanges, en vue de contribuer à un partenariat sino‑sénégalais plus solide et plus équilibré. À travers cet engagement, Pastef‑Les Patriotes réaffirme sa vision d’un Sénégal souverain et pleinement acteur de son développement.

Le mémorandum prévoit notamment :

•⁠ ⁠la formation et la montée en compétences des cadres du parti, à travers des missions d’études, des échanges d’experts et l’appui à l’École du Parti ;

•⁠ ⁠le développement de la coopération entre jeunes, femmes et centres de réflexion, en vue de renforcer durablement les liens d’amitié entre les peuples sénégalais et chinois.

Par ailleurs, un accord d’une durée de cinq ans a été conclu, engageant les deux Partis à œuvrer conjointement pour promouvoir une vision commune fondée sur la justice, l’équité, la coopération et le respect mutuel.

Ce mémorandum constitue un acte politique majeur. Il traduit la volonté de Pastef de s’affirmer sur la scène internationale et de bâtir des partenariats stratégiques, conformes à sa vision et respectueux de ses ambitions nationales.