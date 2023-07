Pastef : Me Ngagne Demba Touré promu

A cause de l’emprisonnement de plusieurs responsables du parti, Ousmane Sonko a procédé à des nominations de membres du bureau politique de Pastef-Les Patriotes. Le député Ayib Daffé, responsable du parti à Sédhiou, est nommé secrétaire général par intérim en attendant la libération de Bassirou Diomaye Faye qui occupait ce poste. Ibrahima Thiam devient secrétaire général adjoint et Babacar Ndiaye, conseiller spécial du président du parti chargé des relations avec la Jeunesse.

Ngagne Demba Touré prend du galon

Restons avec Pastef pour dire qu’Ousmane Sonko a opéré des réaménagements au sein du bureau du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal (IPS). Le greffier Ngagne Demba Touré est nommé coordonnateur national et Mme Béatrice Germaine Faye devient son adjointe. Bakary Bass Sakho est promu vice-coordonnateur chargé de la jeunesse estudiantine et lycéenne ; Jean Michel Sène, vice-coordonnateur chargé de la jeunesse entreprenante; Ousmane Sonko Jr, vice-coordonnateur chargé de la vie politique et militante; Pape Thierno Diop, Vice-coordonnateur chargé de laDiaspora. Le secrétariat général revient à Alexandre Mapal Sambou qui est secondé par Salimata DIENG, Secrétaire générale adjointe ; Dominique Christian Ngaba responsable chargé de la communication. Pour les postes de superviseur de zone, Ibrahima Diop a en charge le pôle Ouest (Dakar, Thiès); Serigne Bathie Ndiaye, superviseur pôle Centre (Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine) ; Demba Fall, superviseur pôle Nord (Saint-Louis, Matam et Louga) ; Mme Fatimata Zahra Wague, superviseur pôle Est (Tambacounda, Kédougou) et Amadou Mounirou Diallo, superviseur pôle Sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda)