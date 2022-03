Pay-Per-view (PPV): Gaston annonce une vente record de plus de 100 millions FCFA !

«L’arène n’était pas pleine. Heureusement que le PPV a bien marché, malgré les piratages. La diaspora a suivi en masse le com bat sur le PPV. Même au Sénégal, les gens ont acheté leurs codes pour re garder le combat. On a vendu plus de 100 millions de francs, ce qui n’a jamais existé avec le PPV. Gaston Productions seulement a encaissé 58 millions de francs. C’est la banque qui nous donnait les statistiques en temps réel. Si l’arène était pleine, ce serait autre chose», a déclaré le pro moteur lors d’un entretien avec Lutte TV.