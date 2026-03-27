PDS : les cadres et enseignants libéraux revisitent l’héritage de Wade et interpellent le pouvoir

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La Fédération des Cadres Libéraux et la Fédération des Enseignants Libéraux du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont tenu, une conférence de presse conjointe à la permanence Oumar Lamine Badji. Une rencontre marquée par une forte mobilisation de responsables du parti et de sympathisants, centrée sur le bilan de l’ancien président Abdoulaye Wade et l’analyse de l’actualité politique nationale.

Les organisateurs ont inscrit cette rencontre dans une dynamique de commémoration du 19 mars 2000, date historique de la première alternance démocratique au Sénégal. À travers un document présenté à la presse, les intervenants ont dressé un bilan sectoriel des réalisations du régime libéral entre 2000 et 2011, mettant en avant les réformes économiques, les investissements structurants et les avancées en matière d’infrastructures.

Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux, Ousmane Goudiaby, a rappelé que cette période avait marqué « une ère de transformation et de modernisation » pour le pays. Selon lui, le Sénégal de l’an 2000 faisait face à de lourds défis, notamment une économie fragile, un chômage élevé et un système éducatif en crise. Il a soutenu que les politiques engagées sous Wade ont permis de changer le visage du pays à travers la modernisation des infrastructures et une ouverture accrue à l’international.

Ils ont insisté sur la nécessité d’un leadership fondé sur la compétence, la rigueur et la vision. « L’héritage du président Wade n’est pas un souvenir, mais une responsabilité », ont-ils martelé, tout en estimant que les effets d’un éventuel redressement économique ne pourraient être perceptibles avant plusieurs années.

Les libéraux ont également salué le rôle de Karim Wade dans la conduite des grands projets, le présentant comme un acteur clé de cette dynamique de transformation.

Situation du pays ; le Pds exprime ses craintes

Au-delà du bilan, les deux fédérations ont exprimé leurs inquiétudes face à la situation actuelle du pays. Elles ont notamment évoqué une dette publique jugée préoccupante, un manque de visibilité dans les politiques publiques et une insatisfaction croissante des jeunes, des agriculteurs et des travailleurs. Elles ont appelé à plus de transparence, notamment sur la gestion de la dette, et à la publication régulière des données y afférentes. Les cadres et enseignants libéraux ont plaidé pour un retour à une diplomatie « forte et influente », tout en appelant à la défense des intérêts des Sénégalais à l’étranger et à une meilleure gouvernance dans les instances internationales.