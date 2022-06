Pèlerinage 2022: Dakarnave offre trois billets à la Mecque et Un pour Rome

La Direction générale de Dakarnave ( Chantiers Navals de Dakar) , filiale du Groupe Lisnav International a procédé le vendredi 24 juin 2022, à la remise des chèques aux heureux gagnants des billets pour le pèlerinage 2022.

Il s’agit comme accoutumé des trois billets pour le pèlerinage à la Mecque pour un montant de 4 850 000 F CFA par pèlerin et 2 700 000 F CFA pour le pèlerinage catholique à Rome . Ainsi, les heureux gagnants du pèlerinage 2022 ; en l’occurrence Monsieur Limamou Almahdi DIOP, Madame Ndeye Absa TRAORE et Monsieur Mbagnick DIOP pour la Mecque et Monsieur Austin Mendy pour le pèlerinage Catholique ont reçu leurs chèques des mains du Directeur Général Monsieur Serge Marie Lionnel CAZEMAJOU en présence de l’ensemble de la Direction générale, des membres du syndicats, des délégués du personnel et des organisations religieuses de l’entreprise.

Il s’agit par cette acte de démontrer l’importance qu’accorde Dakarnave à l’épanouissement social de ses travailleurs, qui sont le moteur du développement de l’entreprise depuis sa création.

La Direction générale de Dakarnave souhaite un bon pèlerinage à ces vaillants travailleurs et leur souhaite un bon retour à leur poste de travail et aux près de leurs familles