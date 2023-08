Pelouse synthétique et construction d’un complexe sportif moderne à Liberté 6 (Emile Samy) : le monde du football applaudit Elimane Lam

Elimane Lam est un amoureux du sport en général et du football en particulier. Fils du quartier Sicap Liberté 6, l’homme d’affaires et membre du comité exécutif de la fédération Sénégalaise de football et vice-président de Unacois, a mis à la disposition de l’équipe dans toute sa gratuité de son quartier et des jeunes, une pelouse en synthétique et un complexe sportif moderne. Tout cela, entièrement financé sur fonds propres par Mr Elimane Lam.

Un geste hautement magnifié par les autorités sportives du pays lors de la rencontre-partenariat Fédération Sénégalaise de football / Unacois Jappo dirigé par le Président Idy Thiam pour réaliser des infrastructures de football. C’est le président de la fédération Sénégalaise de football et non moins vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) Me Augustin Senghor qui magnifié le geste de Elimane Lam à l’endroit de l’équipe et des jeunes de sa localité.

Il a appelé le secteur privé à emboîter le pas de Elimane Lam qui doit servir d’exemple notamment dans la politique économique et sociale, pour eux aussi, d’installer ce genre d’infrastructures chez eux pour accompagner les clubs et les cogérer pour que cela soit rentable pour tout le monde. Elimane Lam est cité comme exemple pour la jeunesse.

Le terrain Emile Samy de Liberté 6 sera inauguré le 26 août prochain…