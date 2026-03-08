Uploader By Gse7en
Pénurie de gaz, d’essence et de gasoil: Petrosen dément

8 mars 2026 Actualité

PETROSEN a formellement démenti ttoute pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil, tout en condamnant des fausses informations diffusées ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie faisant état d’un telle situation.

Selon l’Agence de presse sénégalaise, un faux communiqué, largement diffusé ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains canaux de messagerie’’ a annoncé ‘’à tort une prétendue pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil au Sénégal que l’entreprise aurait diffusé’’..

Petrosen, poursuit l’Aps, a dissipé les craintes et a rassuré la population et ses partenaires et l’ensemble des acteurs du secteur de l’énergie, « qu’à ce jour, aucune perturbation de l’approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n’est signalée. » Notant que le dispositif national d’importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur. »

L’entreprise publique annonce par ailleurs qu’elle se réserve le droit d’engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de semer la confusion et de porter atteinte à la tranquillité publique.

 

 

 

 


 

