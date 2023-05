(Photos) Mariage royal de la petite-fille de Mbagnick Diop… : Amadou Ba, Boun Abdallah, Aguibou…

Un mariage royal, C’est ce que nous avons vécu ce week-end à Dakar.

En effet, le président du MEDS, Mbagnick Diop a donné sa petite fille Sophia Diop en mariage ce samedi 06 mai à la mosquée de Sacré Coeur à un Mr Ndaw, issu d’une grande famille aussi.

L’union a été scellée devant les parents et amis des deux familles. Plusieurs autorités de la République ont marqué leur présence à cette cérémonie. Entre autres, nous pouvons citer le premier ministre Amadou Ba, les anciens premiers ministres Boun Abdallah Dionne et Aguibou Soumaré, le milliardaire Baye Ciss, Birane NDOUR, Mbaye Dièye FAYE, Becaye MBAYE, des religieux dont les membres de la famille de Serigne Fallou MBAYE, des chefs d’entreprise et d’hommes d’affaires….

Bref, c’est toute la république qui a répondu à Mbagnick Diop. Une manière pour la plupart de ces autorités politiques, religieuses, coutumières, DG et Chefs d’entreprise de témoigner leur sympathie et amitié au président du MEDS.

Rewmi Net Work souhaite un heureux ménage aux tourtereaux et prie Qu’Allah béni ce couple Ndaw.

Nous vous proposons quelques images.