PJF : La caution de 240 millions de FCFA d’Aliou Sall et de son épouse acceptée

La caution de 240 millions de FCFA d’Aliou Sall et de son épouse qui avait été rejeté, dans un premier temps, est finalement acceptée par le président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier.

D’ailleurs, selon l’avocat de l’ancien maire de Guédiawaye en l’occurrence maître El Hadji Diouf, le juge Diarra a signé l’ordonnance au vu d’un cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Néanmoins, Aliou Sall et son épouse vont faire face au magistrat instructeur pour inculpation et ce dernier décidera de leur sort.

Pour rappel, le frère de l’ancien Président Macky Sall et sa femme font l’objet d’une arrestation suite à une délégation judiciaire ordonnée par le magistrat instructeur, dans le cadre d’une enquête ouverte après le rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). L’affaire porte sur des mouvements financiers suspects liés à la vente d’un terrain, à travers une Société Civile Immobilière (SCI).