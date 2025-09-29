PJF : L’épouse de Madiambal Diagne, ses fils et son marabout envoyés en prison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après une garde à vue de 48 heures, l’épouse de Madiambal Diagne, ses deux enfants ainsi que son marabout viennent d’être placés sous mandat par le juge d’instruction du premier cabinet du Pool Judiciaire Financier (PJF).

Selon des informations relayées par nos confrères de Seneweb, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux en bande organisée.

À noter que Madiambal Diagne est déclaré comme fugitif et est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.