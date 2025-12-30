Uploader By Gse7en
PJF : Pape Malick Ndour reste sous bracelet électronique après son audition sur le fond

30 décembre 2025 Actualité

Pape Malick Ndour a été auditionné, ce mardi, sur le fond du dossier de détournement de deniers publics et d’association de malfaiteurs dont il fait l’objet. À l’issue de son face-à-face avec les magistrats du Pool Judiciaire Financier (PJF), l’ancien ministre de la jeunesse est rentré libre chez lui, tout en gardant son bracelet électronique.

Une situation vivement critiquée par ses avocats qui dénoncent une « procédure essentiellement fondée sur un rapport d’expertise qui n’est pas contradictoire ». Me Oumar Youm et ses collègues ont pointé du doigt des manquements qu’ils juges « graves ».

Ils ont annoncé, à cet effet, une introduction d’une demande de liberté provisoire dans les jours à venir.

